Почему Россия стала невыгодной страной для китайских туристов

Тур для китайских туристов в Россию подорожал примерно на 30%. Причина этого — укрепление рубля, а также ближневосточный конфликт, серьезно удороживший логистику. Впрочем, есть мнение, что из-за безвиза китайские туристы больше стали посещать Россию самостоятельно.

Китайских туристов отпугнул крепкий рубль. Туры в Россию для них заметно подорожали. А ориентированные на китайцев отели, специализированные гиды и транспортные компании уже чувствуют недобор, рассказали Бизнес ФМ участники рынка. При этом нередко туристы из Китая предпочитают вместо России Белоруссию.

«Мы стали дорогой страной для китайских туристов», — говорят эксперты отрасли.

В валюте некоторые виды туров в Россию подорожали на 30%, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России по въездному туризму, гендиректор туроператора «Интурист» Александр Мусихин. И это без учета перелета из Китая, где свой вклад в цену внес ближневосточный конфликт, говорит он:

«В среднем то, что мы приводили, — это где-то примерно один тур без авиаперелета вместе с экскурсиями продолжительностью примерно в одну неделю, может стоить в районе 1100-1200 долларов. До укрепления рубля подобные туры стоили в районе 900-950 долларов. Разница, конечно, чувствуется. Фактически все поставщики услуг чувствуют недобор китайских туристов, не деловых, а приезжающих для экскурсий. Это и гостиницы, это и транспорт, это и специализированные гиды, работающие как раз с китайским рынком, это, конечно же, и объекты показов. Везде чувствуется то, что туристов несколько меньше, чем прогнозировалось».

Совпало несколько моментов: во-первых, укрепление рубля, во-вторых — то, что были вынуждены повысить ценник и сами отели и рестораны. Если несколько лет назад в Петербурге проживание, питание и экскурсии обходились туристу из Китая в 45 долларов в день, сейчас такой пакет стоит уже 100 долларов, подсчитал вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор туристической сети «Розовый слон» Алексан Мкртчян. И это заставляет китайцев смотреть на другие направления:

«Конечно, мы видим снижение китайского турпотока. Пока не укрепятся доллар, евро, причем укрепятся хорошо: где-то до 90 рублей за доллар, до 100 рублей за евро, не меньше... Уже мы стали невыгодной страной для китайских туристов. Поток может китайских туристов уйти в ноль, если доллар будет, скажем, 50 рублей. В Белоруссии кстати, им нравится, в первую очередь цена. Белоруссия на 30% дешевле. Китайские туристы смотрят не достопримечательности, они смотрят на цену. Это номер один. Кстати, в Белоруссии есть такое место, например, где проходил первый съезд — это вообще историческое место — в 1898 году первый съезд РСДРП, и этот домик жив-здоров. И вот китайцы, кстати, с удовольствием едут в этот домик».

Впрочем, журналист, основатель платформы «Серый Мокко» Фэй Фан говорит: по его наблюдениям, поток меньше не стал. Но теперь китайцы все чаще едут в Россию не туром, а самостоятельно:

«Мне кажется то, что турагентства сообщают, это потому, что они же предоставляют услуги, но раз сейчас безвизовый режим, то китайская молодежь — они самостоятельно могут сюда приехать, попасть и путешествовать, как они считают нужным, потому что традиционный тур уже не так интересен для молодежи. Самостоятельно сюда попасть не так дорого, потому что сейчас очень много авиакомпаний, которые открыли маршруты, рейсы из Китая до России, то есть выбор очень большой. Я, например, билет взял на 20 с лишним тысяч рублей в одну сторону, это недорого».

Если в Москву и Петербург, а также Благовещенск, Хабаровск, Владивосток китайские туристы по-прежнему едут, то остальная часть России интересует их гораздо меньше. Хотя инфраструктура как раз перестраивается с расчетом на них. Неделю назад вступил в силу стандарт по заселению китайцев в отелях. Среди требований — не заселять гостей в комнаты и на этажах с цифрой «четыре», которая воспринимается в Китае как несчастливая. Иметь в номерах разные виды чая, лапшу быстрого приготовления и палочки для еды.