В Кисловодске появится новая экологическая локация для туристов

В Кисловодске в Березовском ущелье создадут новую точку притяжения для туристов. Ее особенностью станет то, что локация будет естественно вписана в экологическую среду.

«Мы сейчас подготовили дизайн-проект создания в Березовском ущелье точки притяжения. Это уникальное ущелье, на Кавминводах такого места больше нет, его протяженность — более 6 км. Мы хотим там благоустроить, но не твердой плиткой, а создать экологическую туристическую среду, чтобы можно было подняться из ущелья на лифте или по лестнице на прогулочную зону», — сообщил на пресс-конференции в РИЦ «ТАСС Кавказ» глава Кисловодска Евгений Моисеев.

По словам градоначальника, уже в этом году намерены приступить к проектированию новой точки притяжения.

«В следующем году рассчитываем, что туристический налог не будет падать, чтобы за счет этих сумм смогли эти проекты реализовать», — сказал Моисеев.

Кроме того, в 2027 году в Кисловодске планируется дать старт строительству ледового дворца. Объект включен в программу развития города-курорта, реализовать проект намерены в течение трех лет.