На Соловках из овощехранилища сделают новый информационный центр для туристов

В Архангельской области на Соловках появится новый информационный центр для туристов: Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проведение работ по реконструкции старого овощехранилища, в котором разместится информационно-сервисный центр Соловецкого государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника.

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Это одноэтажное здание было построено еще в 1932 году, его стены облицованы историческим валунным камнем, площадь - около 1200 квадратных метров. Но с 1992 года овощехранилище не эксплуатируется. Памятником здание не является.

"Но проектом предусмотрено максимальное сохранение его внешнего вида", - пояснил представитель Главгосэкспертизы Дмитрий Федорин.

Как рассказали в ведомстве, в информационно-сервисном центре будут созданы выставочные, а также административные помещения для работы персонала и приема посетителей. Вестибюли оснастят зонами гардероба, прилавками с сувенирной продукцией, пунктами продажи билетов и постом охраны.

Появится также экспозиционный зал:

"Его особенностью станет демонстрация фрагмента исторических деревянных конструкций, восстановленных из элементов составных частей существующей стропильной системы", - уточнил Дмитрий Федорин.

Спроектирован также актовый зал для проведения общественных мероприятий, а для туристов, ожидающих снаружи - блок санузлов с отдельным входом.