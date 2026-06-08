Посадку на рейсы по биометрии введут на всех маршрутах «Аэрофлота» из Пулково

Посадка на рейсы с использованием биометрии будет доступна на всех маршрутах «Аэрофлота» из Пулково. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Проект реализован совместно с воздушной гаванью Северной столицы сервисом «МИГОМ». Ранее технология была доступна ограниченному числу пассажиров, а с июня ее начали применять на рейсах программы «Аэрофлот Шаттл». В московском аэропорту Шереметьево она работает на выходах на посадку, оборудованных системами биометрической идентификации.

Новый механизм позволяет пассажирам проходить ключевые этапы предполетного обслуживания без предъявления паспорта. С помощью распознавания лица можно зарегистрироваться на рейс на специальных стойках, пройти проверку данных перед досмотром и выполнить посадку в самолет.

В «Аэрофлоте» уточнили, что все процедуры включены в единый цифровой сценарий. Подтверждение личности осуществляется через Единую биометрическую систему, данные хранятся в зашифрованном виде в защищенном государственном контуре и не передаются авиакомпании или аэропорту.

При этом использование биометрии остается добровольным шагом, путешественники по-прежнему могут выбрать традиционный способ прохождения процедур с предъявлением паспорта.