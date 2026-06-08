Турпоток в Кронштадт вырос почти до 5 млн человек

Туристический поток в Кронштадт за время работы проекта "Остров фортов" вырос с 1,9 млн до почти 5 млн человек, практически сравнявшись с показателями посещаемости Петергофа. Об этом в интервью ТАСС сообщила руководитель проектного офиса Ксения Шойгу.

"Начинали мы со статистики в 1,9 миллиона туристов, которые приезжали посмотреть на Кронштадтский собор. <...> Сейчас подбираемся к 5 миллионам, а это уже очень, почти-почти вровень с Петергофом. Следовательно, я считаю, что наша задача всецело выполнена. И каждому найдется там занятие. И ребенку на детских площадках, и в Панда-парке, и погулять, просто посмотреть что-то. Ну и очевидно, школьникам, взрослым в музее и в подводной лодке тоже найдется место. А сейчас еще и форт откроется, вообще будет шикарно", - сказала Шойгу.

По ее словам, основной функцией проектного офиса "Острова фортов" были сбор инвестиций, формирование концепции и обновление инженерной и транспортной инфраструктуры. Кронштадт получил долгожданную развязку, расширенные внутриквартальные дороги и собственный флот из 10 катамаранов, курсирующих от Дворцовой площади. За время работы проекта водным путем перевезено 600 тыс. туристов. Практически завершена реставрация фортов Кроншлот, Петр I и Александр I - на каждом подведены коммуникации, включая тепло и горячую воду.

Рассказывая о предстоящем открытии форта Александр I, Шойгу назвала его российским аналогом форта Боярд. И напомнила, что он также известен как Чумной форт, потому что долгое время служил лабораторией, где была успешно разработана вакцина от этой болезни. По словам Шойгу, в новом формате исторические факты плотно переплетаются с квестами, реалити-шоу, испытаниями и соревнованиями.