S7 Airlines увеличит число рейсов из Москвы во Владикавказ и Калининград

Авиакомпания S7 Airlines расширяет программу полетов по двум внутренним направлениям из Москвы – во Владикавказ и Калининград, сообщила пресс-служба перевозчика.

«С 9 июня на маршруте Москва – Владикавказ появится дополнительный рейс по вторникам. Таким образом, частота на этом направлении достигнет 10 вылетов в неделю», – говорится в сообщении.

Отмечается, что время в пути составит три часа 15 минут.

Кроме того, на маршруте Москва – Калининград с 11 июня вводится второй ежедневный рейс: самолеты будут летать дважды в день на ежедневной основе. При этом с 5 июля в расписание добавятся полеты по пятницам и воскресеньям, и общее число рейсов достигнет 16 в неделю. Уточняется, что путь до Калининграда займет два часа 50 минут.

В пресс-службе добавили, что рейсы будут выполняться на самолетах семейства Airbus A320.