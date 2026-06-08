Туристам ответили, запретят ли пауэрбанки в самолетах

В России не планируют запрещать перевозку пауэрбанков на борту самолетов, однако пассажиры обязаны соблюдать действующие требования. Об этом сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин.

Как уточнил глава ведомства, брать в салон можно только сертифицированные внешние аккумуляторы, при этом одному человеку разрешено провозить не более двух устройств. Во время полета запрещено как заряжать сами пауэрбанки, так и использовать их для подзарядки другой электроники.

Руководитель Минтранса отметил, что в мире продолжает расти число инцидентов, связанных с возгоранием внешних аккумуляторов на борту. Несмотря на это, полный запрет на их перевозку в России вводить не планируется.

«Таким образом, если вам нужно взять с собой в дорогу пауэрбанк, не переживайте, его можно будет взять с собой», – заключил Андрей Никитин.

С 27 марта ICAO ввела обновленные требования к перевозке внешних аккумуляторов. В соответствии с ними пассажиры могут брать на борт не более двух пауэрбанков, при этом размещение устройств на багажных полках запрещено. Также во время полета нельзя использовать их для зарядки мобильной техники.

Новые нормы уже интегрированы в правила крупнейших российских авиаперевозчиков – «Аэрофлота», «России», «Победы», S7 и Smartavia – и доведены до сведения пассажиров.