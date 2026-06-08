На курорте увеличили цену за посещение Сочинского национального парка

С 8 июня в Сочинском национальном парке выросла плата за посещение своей территории и популярных экскурсионных объектов с 250 до 300 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе нацпарка Сочи.

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Кроме того, увеличилась стоимость билета на экологические тропы "Каньон Псахо", "Змейковские водопады", "Дагомысские Корыта", "33 водопада". Она составляет 400 рублей с одного человека за посещение каждой экотропы.

Пропуск можно оформить на официальном сайте или на контрольно-пропускных пунктах, которые теперь установили даже у входа на все три сочинских горных курорта, что вызвало возмущение туристов и гидов.

Уточняется, что от взимания платы освобождена 21 льготная категория, в том числе дошкольники и школьники, пенсионеры, многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей.

Все льготы распространяются только на российских граждан. Для получения льготного пропуска нужно предъявить оригинал документа, подтверждающего льготу, кассиру на КПП и государственному инспектору во время проверки.