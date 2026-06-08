Аэропорт Сочи постепенно восстанавливает расписание после вводимых 7 июня ограничений. Все воздушные суда, ушедшие на запасные аэродромы, по данным пресс-службы, уже прибыли: «Аэропорт работает по фактическому расписанию. Обслуживание самолетов на перроне ведется в порядке очередности».

Прибывают и отправляются рейсы за 7 июня. В частности, борт «ИрАэро» IO 1822 из Антальи привезет туристов в Сочи на сутки позже графика - в 19:20 вместо 18:30 7 июня. Пассажиры FV 6202 «России» из Казани окажутся в Сочи в 22:40, с опозданием на 28 часов. На 30 часов сдвинулось прибытие лайнера авиакомпании из Челябинска, на 34 – самолета NordWind из Уфы.

Обратный рейс в Уфу N4 417 отправят только в 12:30 вместо 01:35 7 июня - отклонение от графика составит 35 часов, борт “России” повезет туристов в Самару с опозданием на 25 часов.

Не повезло и туристам, вылетающим из Сочи в Турцию. Пассажиров «ИрАэро» отправят в Анталью на сутки позже, чем было запланировано: вылет IO 1821 перенесли с 13.00 7 июня на 14.30 8-го. Сегодняшний рейс перевозчика на турецкий курорт тоже отложен – на 20 ч. Борт должен был везти туристов 8 июня в 06:00, а отправится в 02:30 9-го числа. В Стамбул «Аэрофлот» повез пассажиров с 18-часовой задержкой – борт SU 640 вылетел в 7:03 вместо 13:40 7 июня по расписанию.

А вот в Египет отдыхающих доставят, кажется, вовремя: самолет AlMasria (UJ 752), по данным онлайн табло, обещают выпустить четко по расписанию, в 16:35.

Сегодняшние рейсы уходят уже не с такими значительными задержками. В частности, самолет «Победы» (DP 114) повезет пассажиров в Москву в 13:05 вместо 08:40. Вылет «Северного ветра» в Казань сдвинули на 8 часов, с 06:50 на 15:10.

Расписание постепенно восстанавливается, по сообщению пресс-службы аэропорта, оно стабилизируется в течение дня.

Ранее TourDom.ru писал, что в Сочи 44 рейса отложены с воскресенья на понедельник, среди них международные - в Турцию, Израиль, Грузию, Армению.