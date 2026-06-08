«Уральские авиалинии» корректируют расписание полетов

Авиакомпания «Уральские авиалинии» вносит изменения в расписание рейсов на фоне последствий ограничений на использование воздушного пространства, которые в минувшие выходные вводились в ряде аэропортов, включая Сочи, Санкт-Петербург и Краснодар. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

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Корректировки графика сохраняются и 8 июня. «Уральские авиалинии» учитывают накопленные задержки при планировании рейсов.

Сбой в выполнении полетов затронул практически всю маршрутную сеть авиакомпании. Нарушения фиксируются как на внутренних направлениях, так и на стыковочных маршрутах, что привело к росту задержек.

Часть воздушных судов по-прежнему находится на запасных аэродромах, а отдельные рейсы выполняются с существенным отклонением от расписания.

С пассажирами задержанных вылетов работают представители авиакомпании в аэропортах. Им предоставляются все предусмотренные Федеральными авиационными правилами услуги.