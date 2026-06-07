Где и как туристам найти бензин в Крыму

В Крыму ситуация с автомобильным топливом, похоже, улучшается: по откликам с полуострова, на заправках регулярно продают бензин и дизель. А на улицах Симферополя вновь появились пробки, это может указывать на то, что пик кризиса пройден, сообщают TourDom.ru с полуострова.

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В соцсетях много примеров, где и какое топливо продают в данный момент. В частности, бот «Где бензин? Крым» подсказал, что АИ-92 можно было сегодня приобрести на ряде АЗС в Ялте, в Евпатории и Черноморском. В той же Ялте продавали и бензин АИ-95.

В Севастополе с 7 июня можно приобрести бензин по QR-кодам, сгенерированным в специальном чат-боте в MАКС. Несмотря на то что объявление о нововведении появилось около полуночи, буквально через пару часов весь запланированный на 7 июня лимит горючего был уже распределен.

«Новая партия QR-кодов будет доступна после 22:00. Количество ежедневно будет соответствовать объему топлива в свободной продаже на сутки», – написал в соцсетях глава города.

Тех, кому удалось сегодня получить заветную «картинку», предупредили: отпускать бензин по ним будут с 9 до 21 часа, можно приехать завтра и послезавтра. Еще одна хорошая новость: разрешено заливать топливо в канистру, если бензобак в машине уже пуст и на ней нельзя добраться до АЗС. Важное уточнение: по QR-коду можно получить не более 20 литров на неделю.

Несмотря на наметившуюся стабилизацию с топливом, туристы и местные жители продолжают волноваться. В чатах, посвященных Крыму, предлагают ввести по всему полуострову практику с QR-кодами, как в Севастополе, и обеспечить контроль за очередями на заправках.

«Кто честно стоял 6 часов в очереди за своими 20 литрами, остался ни с чем – бензин закончился» – так прокомментировали в паблике ситуацию на одной из АЗС в Ялте, утверждая, что кое-кто умудрился заполнить несколько канистр и даже 200-литровую бочку в микроавтобусе.

А власти Алушты утром сообщили, что сегодня «с 12:00 запланирована розничная продажа бензина марки 95» в одной из сетей, в итоге очереди к АЗС выстроились по всему муниципалитету, а потом посыпались сообщения, что топлива как не было, так и нет.

Между тем туристы, уже собирающиеся домой, жалуются, что не могут пробиться на горячую телефонную линию Минтуризма Крыма, чтобы узнать, где им взять горючее. Сервис действительно перегружен: как удалось узнать редакции, только за вчерашний день было обработано свыше 3 тыс. звонков, многие из которых касались выезда на материк. Обычная практика: у туристов выясняют, какие отели бронировали и дату отъезда, для подтверждения информации подходят чеки из гостиниц и скрины переписки. После этого отдыхающим дают адрес АЗС и код для заправки.

Ранее TourDom.ru писал, что автотуристов призвали ответственно готовиться к поездкам в Крым и брать с собой запас топлива, чтобы вернуться домой.