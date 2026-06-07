Рязанская область и сервис бронирования будут совместно развивать туризм

Вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов и генеральный директор сервиса путешествий Туту.ру Вячеслав Дусалеев подписали меморандум о сотрудничестве на полях ПМЭФ-2026. Документ направлен на популяризацию туристических маршрутов региона и информирование путешественников.

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«Рязанская область показывает устойчивый рост интереса со стороны туристов. Аналитика «Туту» говорит нам, что за последние три года число билетов и бронирований в регион выросло почти на 10 %. Наиболее заметную динамику показал гостиничный сегмент – количество броней отелей увеличилось в 3,7 раза», – заявил Вячеслав Дусалеев.

Сервис «Туту», ежемесячная аудитория которого превышает 42 млн пользователей, планирует интегрировать рязанские турпродукты в свои платформы, что должно привлечь дополнительный поток гостей. В свою очередь власти региона обязались развивать инфраструктуру и создавать новые точки притяжения.

Ранее «ФедералПресс» писал, что губернатор Павел Малков на ПМЭФ также обсудил углубление контактов с Китаем, отметив, что КНР является ключевым торговым партнером Рязанской области.