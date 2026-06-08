Где на юге России летом можно покататься на горных лыжах и сноубордах

Июнь - не время откладывать горные лыжи и сноуборды в сторону. Любителям снежных трасс есть еще где порассекать с ветерком. И это не только Кабардино-Балкария - хозяйка самой высокой вершины Европы, где работает самая высокогорная в России канатная дорога. В горах Краснодарского края тоже есть особое место, где в первый месяц лета еще достаточно снега для катания.

В начале июня на курорте Красная Поляна на высоте 2050 метров открылся единственный в России летний сноупарк площадью 30 тысяч квадратных метров, где до 28-го числа будет проходить ежегодный фестиваль Bonus Summer Camp. Сноупарк находится в уникальной высокогорной долине Цирк-2, где благодаря особому микроклимату снег лежит значительно дольше. Более того, здесь даже первого июня прошел сильный снегопад, который освежил вельвет на трассах.

Как сообщили в пресс-службе курорта, сноупарк состоит из пяти зон для катания, которые подойдут райдерам разного уровня подготовки - от новичков до профессионалов. Инфраструктура включает пять подъемников, а джиб-фигуры и трамплины интересны как начинающим, так и опытным спортсменам.

В 2026 году организаторы фестиваля ожидают приезд около 2500 участников из разных регионов России. Традиционно больше всего гостей будет из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара. Каждый день участников лагеря ждет множество активностей: тренировки и совместные катания с прорайдерами, занятия йогой, хайкинг, велопрогулки, скейтбординг, лекции и мастер-классы для тех, кто хочет провести время в горах не только на склоне. Отдельной частью программы являются тематические недели с вечерними диджей-сетами, кинопоказами, выступлениями артистов и образовательным блоком.

А курорт "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии в этом году может побить рекорд по продолжительности зимнего сезона. Предыдущий продлился 224 дня: с 25 ноября по 6 июля. За это время на "Эльбрусе" отдохнула 501 тысяча человек. Однако в прошлом году впервые в своей истории курорт начал зимний сезон 1 ноября (до этого самый ранний старт был зафиксирован в 2021 году - 7 ноября).

Словом, если катание здесь снова продлится до начала июля, "Эльбрус" точно преодолеет восьмимесячную планку. И предпосылки для этого есть, судя по кадрам с камер, установленных на канатных станциях "Мир" (3500 метров) и "Гарабаши" (3847 метров). Трансляция с них подтверждает, что склоны покрыты снегом, при этом катальщиков в будние дни не так уж много. Так что если кто-то не любит толп на трассах, то сейчас самое время отправляться на "Эльбрус". В начале июня здесь работало четыре трассы на высоте от 3300 до 3847 метров - три "красных" и одна "зеленая".

Кстати, катание по трассам можно совместить с празднованием Дня России. 12 июня на Ярмарочной площади взрослых и детей ждет развлекательно-интерактивная программа с шоу мыльных пузырей, скручиванием воздушных шариков и блеск-тату. Гости смогут поучаствовать в тематическом квесте, поиграть с аниматорами и получить подарки за активное участие. А на станции "Мир" для посетителей курорта будет играть диджей.