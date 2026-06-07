Названы регионы с «серьезным» туристическим потенциалом

Северный Кавказ, Нижний Новгород, Казань и города Большого Золотого кольца России будут пользоваться спросом этим летом.

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Такой прогноз в эфире радиостанции «Говорит Москва» сделал президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.

«Да, на Северном Кавказе серьёзный туристический рост возможен, но с учётом того, что ключевые доноры по туристическому потоку — Санкт-Петербург и Москва, то рассчитываем на то, что это будет и Нижний Новгород, и Казань, и регионы Большого Золотого кольца. Поэтому здесь Северный Кавказ, скорее, как комплексный продукт, где есть и горы, и хайкинги, и трекинги, и воды, и история, и культура, и гастрономия. Поэтому Северный Кавказ приходит в голову сразу, исходя из того, что летом в горах много прикольных отелей, интересных сервисов на любой вкус и на любой кошелёк».

Ранее Волков рассказал о «традиции» россиян отдыхать в Крыму, Кавминводах и на Северном Кавказе. Эти направления сохраняют популярность вне зависимости от изменения стоимости. Граждане продолжают ездить туда «десятилетиями».