Минтранс сделал заявление о туроператорах

Туроператоры должны нести ответственность за продажу билетов на рейсы авиакомпаний, у которых не будет официальных разрешений на полеты, заявил в интервью ТАСС в рамках ПМЭФ глава Минтранса РФ Андрей Никитин.

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«Конечно, серьезная ответственность лежит на туроператорах, которые продают билеты, зная, что официального разрешения на полеты не будет. Это серьезный вопрос и необходима ответственность за это», — сказал он.

Никитин отметил, что Минтранс РФ решает эти вопросы совместно с Минэкономразвития.

«Для нас важно, чтобы все наши требования соблюдались», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что авиакомпании Air Anka и TailWind не имели разрешений на полеты в Россию после 25 мая, но продали туроператорам провозные емкости до конца октября. Туроператоров обязали пересадить пассажиров на рейсы других перевозчиков. До 16 июня полетная программа обеспечена за счет рейсов Turkish Airlines и Corendon.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 3 по 6 июня.

Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.