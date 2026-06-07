Турист назвал главное разочарование Ленинградского вокзала

Туристы продолжают осваивать обновленный Ленинградский вокзал в Москве. Здание получило немало положительных отзывов за просторные пространства и красочные панно. Однако далеко не всех впечатлил реконструированный бизнес-зал. Более того, некоторые назвали его «главным разочарованием».

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Такую оценку помещению для премиальных клиентов дал один из VIP-пассажиров, петербургский отельер Юнис Теймурханлы.

«Я не очень понимаю, как можно было вложить столько денег в реконструкцию вокзала и при этом настолько неудачно спроектировать пространство для бизнес-класса», – пишет он в своих соцсетях.

По его оценкам, новый бизнес-зал оказался примерно вдвое меньше прежнего:

«Он тесный, неудобный и уже сейчас выглядит перегруженным».

Не хватает и уборных:

«Их всего две, стоят очереди».

Как показал личный опыт использования, кабинки еще и тесные и неудобные:

«Переодеться перед поездом невозможно. Крючков для одежды нет. Сумку или пиджак приходится держать в руках или искать, куда их пристроить».

При этом в целом вокзал показался отельеру хорошим. А вот бизнес-зал, по оценке туриста, «пока выглядит как досадная и совершенно необъяснимая ошибка всей реконструкции».

Ранее TourDom.ru писал, как оценили обновленное здание первые пассажиры Ленинградского вокзала.