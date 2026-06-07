Туристы потратили на отель в Крыму 630 тысяч рублей

Самое дорогое отельное бронирование в России этим летом обошлось туристам в 630 тысяч рублей. Об этом сообщила управляющий директор группы компаний «Островок» Дарья Кочеткова, пишет РИА Новости.

«Самое дорогое бронирование от самостоятельных туристов, совершенное с помощью сервиса «Островок» на лето 2026 года, стоило более 630 тысяч рублей», — сказала она.

Кочеткова уточнила, что речь идет о бронировании номера в пятизвездочном отеле в Ялте на девять ночей.

В свою очередь самым дешевым бронированием стал заказ туристки на жилье в Калининграде. За одну ночь в хостеле она заплатила чуть более тысячи рублей.

До этого в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что отели Сочи вынуждены снижать цены для привлечения туристов на курорт летом. Отельеры вынуждены снижать цену, «чтобы получить хоть какое-то количество гостей». Так, стоимость размещения в Сочи в мае упала на 15% при том, что на лето были проданы лишь 25-30% номеров.