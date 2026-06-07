В ГД предложили привлекать к организации детского отдыха крупный бизнес

Крупные предприятия следует привлекать к организации досуга и отдыха детей, в том числе в качестве меры поощрения своих сотрудников. Такое мнение выразил ТАСС глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев ("Новые люди").

"Потенциально действенный ход - организация досуга и отдыха детей силами крупных предприятий - и в качестве меры поощрения своих сотрудников, и как программы по промышленному туризму для школьников более старшего возраста с возможностью прохождения начального обучения будущим профессиям", - сказал Тарбаев.

Депутат также отметил, что России необходимы механизмы, которые заинтересуют турбизнес в вопросе восстановления или создания объектов, способных оказывать услуги для детей.