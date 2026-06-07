Как платежные технологии помогают сделать туризм удобным и выгодным

Платежные технологии сами по себе не увеличивают турпоток, но делают туризм более удобными и выгодным, сообщила директор департамента развития продуктов и технологических сервисов Национальной системы платежных карт (НСПК - оператор платежной системы "Мир") Мария Точилова, выступая в рамках сессии "Формула гостеприимства: как совместные усилия государства и бизнеса формируют устойчивый спрос на внутренний туризм" на ПМЭФ-2026.

Как прокомментировала Точилова, для развития внутреннего туризма одинаково важны удобство и выгода. И именно на этих направлениях сосредоточены в НСПК.

"Сами по себе платежные технологии и возможности карты "Мир" не влияют на туристический поток, - отметила Точилова. - НСПК выступает своего рода связующим звеном. Мы работаем с регионами, музеями, курортами, гостиницами и другими участниками туристической отрасли, помогая им внедрять наши платформенные решения, чтобы сделать поездки более комфортными и выгодными для туристов".

НСПК, по словам Точиловой, последовательно интегрирует карты "Мир" и Систему быстрых платежей (СБП) в туристическую, спортивную и культурную инфраструктуру страны.

"Турист не должен думать о технических деталях. Он хочет, чтобы все работало удобно, быстро и без лишних действий", - подчеркнула она.

Точилова привела в пример российские горнолыжные курорты, где была реализована возможность использовать карту "Мир" в качестве ски пасса. Кроме того, на некоторых горнолыжных курортах теперь можно покупать онлайн ски-пассы, билеты на канатные дороги, подъемники через Систему быстрых платежей (СБП).

НСПК также активно работает с музеями, с такими как Эрмитаж, Петергоф и рядом других культурных объектов. Там также реализована возможность покупки билетов онлайн через СБП, что позволило сократить очереди в этих объектах.

Стимулы и лояльность

Глава департамента развития продуктов и технологических сервисов НСПК подчеркнула, что выгодные предложения в рамках программ лояльности традиционно является одним из важных стимулов для туристов. Чтобы путешественники узнали о преимуществах новых способов оплаты в этих объектах, компания регулярно проводит различные акции, предусматривающие кешбэк и другие бонусы

В НСПК сообщили ТАСС, что по данным аналитиков компании, только за 2025 год благодаря различным акция, проводим компанией, путешественники сэкономили более 16,5 млн рублей на горнолыжных курортах и около 30 млн рублей при посещении музеев и других культурных объектов.

Кроме того, в ходе сессии Точилова рассказала о новом проекте, который НСПК реализует совместно с рядом регионов Северо-Западного федерального округа. Проект направлен на продвижение интересных туристических объектов - от известных достопримечательностей до небольших музеев и локальных культурных пространств, которые редко входят в традиционные туристические маршруты. Для привлечения внимания путешественников используются игровые механики с возможностью получения призов за посещение различных объектов.