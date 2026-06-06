В Дагестане ответили, в каком состоянии находятся туристические локации

Туристические локации Дагестана - от Дербента и Сулакского каньона до горных сел и побережья Каспия - не получили повреждений из-за недавних погодных явлений. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил ТАСС врио главы Дагестана Федор Щукин.

"Хотел бы ответственно заявить, что рисков для наших гостей нет никаких. Сами туристические локации не повреждены. Ни одна из туристических локаций, которые посещаются нашими гостями, - Дербент, Сулакский каньон, горные села, Каспийск и другие, - не пострадала от ударов стихии", - сказал собеседник агентства.

По его словам, проблемы были зафиксированы преимущественно в дорожной инфраструктуре, однако оползни и разрушения уже ликвидированы.

"Были определенные проблемы, это повреждения дорог, но все они на сегодня устранены. И никаких рисков для наших гостей нет. Мы воспринимаем наших туристов как гостей, поэтому все необходимые условия для гостей на территории нами созданы. Отдых спокойный, безопасный, интересный, насыщенный. И пользуясь случаем, всех хотел бы пригласить в республику. Ничего не бойтесь, приезжайте", - добавил Шукин.

Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. Главная тема - "Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему". Как сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков, в ПМЭФ участвовали представители 142 стран, было заключено более 1 тыс. соглашений на общую сумму 6 трлн 642 млрд рублей. Организатор ПМЭФ - Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер - ТАСС.