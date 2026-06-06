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В Дагестане подтвердили, что туристические локации не пострадали от стихии

ТАСС

Туристические локации Дагестана - от Дербента и Сулакского каньона до горных сел и побережья Каспия - не получили повреждений из-за недавних погодных явлений. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил ТАСС врио главы Дагестана Федор Щукин.

В Дагестане ответили, в каком состоянии находятся туристические локации
© Unsplash
"Хотел бы ответственно заявить, что рисков для наших гостей нет никаких. Сами туристические локации не повреждены. Ни одна из туристических локаций, которые посещаются нашими гостями, - Дербент, Сулакский каньон, горные села, Каспийск и другие, - не пострадала от ударов стихии", - сказал собеседник агентства.

По его словам, проблемы были зафиксированы преимущественно в дорожной инфраструктуре, однако оползни и разрушения уже ликвидированы.

"Были определенные проблемы, это повреждения дорог, но все они на сегодня устранены. И никаких рисков для наших гостей нет. Мы воспринимаем наших туристов как гостей, поэтому все необходимые условия для гостей на территории нами созданы. Отдых спокойный, безопасный, интересный, насыщенный. И пользуясь случаем, всех хотел бы пригласить в республику. Ничего не бойтесь, приезжайте", - добавил Шукин.

Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. Главная тема - "Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему". Как сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков, в ПМЭФ участвовали представители 142 стран, было заключено более 1 тыс. соглашений на общую сумму 6 трлн 642 млрд рублей. Организатор ПМЭФ - Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер - ТАСС.