Предназначена ли экосистема Арктики для массового туризма

Хрупкая экосистема Арктики не подходит для развития массового туризма, здесь нужно развивать турмаршруты для небольших групп, заявила в интервью ТАСС губернатор Ненецкого автономного округа (НАО) Ирина Гехт на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Ирина Гехт: НАО подписал на ПМЭФ более десятка соглашений

"Может быть, даже нужно квотировать туризм в Арктику, потому что это очень хрупкая экосистема, которая не предназначена для массового туризма. Надо осторожно подходить, создавать отдельные маршруты, чтобы люди могли посмотреть Арктику небольшими группами", - сказала Гехт.

В 2025 году НАО посетили около 22 тыс. туристов, в 2026 году турпоток в регион прогнозируется примерно на том же уровне.

В округе созданы условия для экологического, рыболовного и фототуризма, посещение стойбищ оленеводов позволяет познакомиться с самобытной культурой коренных народов Севера.

Село Шойна - единственное место в стране, где есть уникальная возможность освоить экзотический для России вид спорта - сэндбординг, катание на доске по песчаным дюнам. В Шойне снимали фильм "Космос засыпает" с Марком Эйдельштейном в главной роли.