В России заявили, что песок в Анапе чище, чем на Лазурном берегу Франции

Лазурный берег Франции уступает пляжам Анапы в части чистоты песка. С таким заявлением выступил зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

Так вице-премьер ответил на вопрос о состоянии пляжей Анапы, прозвучавший в ходе его общения с гендиректором ТАСС Андреем Кондрашовым на ПМЭФ.

«Там песок чище, я думаю, чем на Лазурном побережье», — сказал Чернышенко.

Ранее в АТОР допустили, что в случае открытия пляжей Анапу в 2026 году могут посетить до 3,5 млн туристов.