Как Анапа взяла реванш у Крыма

Спрос на туры в Анапу резко растет, на прошлой неделе он увеличился почти вдвое, рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму Сергей Ромашкин, его слова приводятся на сайте АТОР.

© Российская Газета

"Именно Анапа становится главным бенефициаром крымских проблем, хотя в прошлом году ситуация была зеркальной - тогда Крым выигрывал из-за проблем в Анапе", - подчеркнул Сергей Ромашкин.

По его словам, спрос на Анапу за последнюю неделю резко вырос.

Так, если ранее продажи направления увеличивались в среднем на 30-40% год к году, то теперь рост достиг примерно 80%, пояснил он.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что решение об открытии всех пляжей в Анапе может быть принято уже 15 июня. Сейчас туристам доступны галечные пляжи и небольшая часть песчаных.