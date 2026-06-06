Во сколько обойдется отдых «все включено» на Черном море

На старте первого летнего месяца редакция TourDom.ru решила проверить распространенный штамп: «Отдыхать в России – дорого». Мы посмотрели в системах онлайн-бронирования актуальные цены туров без перелета на черноморские курорты: для двоих взрослых с заездом 13 июня на 7 ночей в гостиницы уровня 3* с питанием «всё включено».

Наиболее бюджетный вариант обнаружен в курортном поселке Витязево неподалеку от Анапы. Провести неделю в семейном отеле «Маракеш Голд» 3*предлагается за 38 тыс. руб. – 19 тыс. на одного при двухместном размещении (здесь и далее указаны наличие и стоимости, актуальные по состоянию на 12:00 6 июня. – Ред.). До моря туристам придется прогуляться 950 м. Тем, кого интересует размещение непосредственно на побережье, нужно заплатить больше. Например, тур в гостиничном комплексе Pontos Family Resort Vesta 3*, у которого выход на собственный пляж, обойдется от 66 тыс. руб. за двоих – 33 тыс. на человека. По всей видимости, относительная дешевизна Анапы объясняется тем, что отелям приходится давать скидки: негативный информационный фон, связанный с разливом мазута в море в районе курорта в декабре 2024 года, до сих пор сказывается на спросе. Для купания пока открыто только 4,5 км прибрежной территории.

Минимальная стоимость отдыха на «всё включено» в Крыму на 10 тыс. руб. выше, чем в Анапе. За неделю с 13 июня в гостинице «Ателика Карасан» 3* (Южный берег, поселок Партенит, 200 м от моря) предлагается заплатить 48 тыс. руб. на двоих – 24 тыс. с человека. А тур без перелета в санаторий им. Кирова 3* (Ялта) обойдется в 58 тыс. руб. – номер стандарт. На июньском спросе на полуостров видимо отражается пока не решенная проблема с дефицитом автомобильного топлива.

Что касается Сочи, то относительно бюджетные варианты на «всё включено» нашлись и на этом курорте. Например, провести вдвоем с 13 июня 7 ночей в гостинице «Элизабет» 3* (Лазаревское, 80 м до пляжа) можно за 56 тыс. руб. А неделя в Cosmos Smart Sochi Tivoli Hotel 3* стоит 60 тыс. руб. – номер стандарт с балконом.

Конечно, ценник на отели 5* высокого уровня в разы выше. Например, за недельный отдых с 13 июня в комплексе Miracleon Dusit Thani Resort & Spa Anapa 5* нужно заплатить от 328 тыс. руб.: система Premium ultra all inclusive, размещение в делюксе с видом на море. В Luciano Hotel & Spa Sochi 5* тариф за 7 ночей – от 447 тыс. руб. А в «Мрии» 5* (Ялта) на даты до конца июня попросту нет свободных номеров, сутки проживания с 1 июля стоят от 66 тыс. руб.

Ранее мы писали о вариантах отдыха в Турции по цене до 50 тыс. руб. на человека.