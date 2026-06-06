Туристам пришлось добираться в Сочи через Астрахань и Минводы

С приключениями пришлось добираться до Сочи пассажирам рейса «Аэрофлота» SU 1132 из Москвы. Самолет вылетел из Шереметьево вчера в 18:00, однако из-за ограничений в работе аэропорта курорта сначала совершил вынужденную посадку в Астрахани, а затем в Минеральных Водах. В итоге пассажиры добрались до пункта назначения только около 3 ночи, проведя в пути примерно 9 часов.

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По состоянию на 11:30 мск в аэропорту Сочи задерживалось около 100 рейсов: 53 на вылет и 46 на прилет. Причиной стали ограничения, которые несколько раз вводились накануне. Последний режим «ковер» действовал с 04:35 до 08:00 мск.

Некоторые рейсы опаздывают более чем на 10 часов. В частности, рейс 5N 545 авиакомпании Smartavia в Санкт-Петербург и WZ 555 Red Wings в Батуми задержаны на 20 и 19 часов соответственно. На прилет наиболее серьезное опоздание зафиксировано у рейса WZ 556 Red Wings из Батуми: самолет, ожидавшийся еще в пятницу вечером, должен прибыть только сегодня в 11:45.

В аэропорту сообщили, что обстановка в терминале остается спокойной, а пассажирам обеспечивают максимально комфортные условия ожидания.

В последние недели тема авиационных ограничений регулярно обсуждается туристическим рынком. Судя по публикациям и комментариям на TourDom.ru, участившиеся «ковры» становятся одним из факторов, влияющих на спрос на отдых в Сочи этим летом. Туристы учитывают риски длительных задержек и изменений в расписании, а участники рынка отмечают, что интерес к курорту в сезоне-2026 оказался ниже ожидаемого.