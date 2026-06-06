В России начали действовать новые ГОСТы для гостиниц и кемпингов

С июня 2026 года в России вступил в действие обновленный государственный стандарт, распространяющийся на гостиницы, хостелы, кемпинги, глэмпинги, базы отдыха и иные форматы размещения туристов. Документ формирует единый набор требований к уровню сервиса и безопасности объектов размещения, сообщает отраслевой регулятор.

© runews24.ru

Согласно положениям стандарта, средства размещения должны обеспечивать круглосуточный доступ гостей к администратору или службе поддержки, поддерживать регулярную уборку помещений и своевременную замену постельного белья. Отдельно прописаны требования к исправности систем пожарной безопасности и эвакуации, а также к базовой инфраструктуре — наличию питьевой воды, вентиляции, достаточного освещения и контролю уровня шума.

В перечень обязательных условий включено оснащение объектов аптечками, тонометрами и возможностью оперативного вызова экстренных служб. Также установлены требования к состоянию прилегающей территории, которое должно поддерживаться в безопасном и ухоженном виде.

Отдельно подчеркивается, что стандарт носит добровольный характер. При этом организации, которые официально заявляют о соответствии ГОСТу, получают право использовать соответствующую маркировку в рекламе и на фасадах. Как уточняют представители отрасли, после такого заявления гостиница обязана подтвердить выполнение каждого пункта нормативов при проверке.

В стандарте предусмотрен блок рекомендаций, связанный с обслуживанием иностранных туристов. В частности, отелям предлагается внедрять англоязычную навигацию, обеспечивать стабильный Wi-Fi, возможность безналичной оплаты, автоматизированный перевод документов, а также учитывать культурные особенности гостей.

Добавим, что ранее была также объявлена дата первого прямого рейса из Москвы на Занзибар.

Кроме того, турэксперт Мкртчян раскрыл главный секрет дешёвого отдыха в Турции в этом сезоне.