Куда поехать на выходных из Екатеринбурга: самые недооцененные места

Екатеринбуржцы начали экономить на летнем отдыхе: туроператоры отмечают падение спроса на путевки по России и за рубеж. Но полностью отказываться от поездок не стоит: даже в Свердловской области можно найти немало интересного. Это не только Верхотурье, Сысерть, Невьянск, Ирбит или Алапаевск, но и многие другие города и поселки. О том, к каким неожиданным направлениям стоит присмотреться, – в материале «ФедералПресс».

Северо-запад Екатеринбурга

Северо-западные окраины Екатеринбурга – настоящий клад для поклонников таинственных древних народов. Фактически это местный аналог знаменитого Аркаима: там даже хотели делать археологический парк, но денег на него так и не нашли. Уже сейчас это одно из лучших направлений для походов выходного дня, которое может заменить переполненный Шарташский лесопарк.

Так, в поселке Северка можно увидеть свои «каменные палатки» – в том числе с выемкой, сделанной древними людьми. А скалы Северские Писаницы называются так, потому что на них найдены загадочные изображения. Следы стоянок можно найти и в окрестностях соседнего поселка Палкино.

Среди природных памятников Северки – необычный для Екатеринбурга кедровник и лиственница «Татищев» – ровесница уральской столицы. А Песчаное озеро и Пшеничная гора могут привлечь любителей купания и фотосессий.

Билимбай

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Поселок Билимбай за Первоуральском может заменить поездки в Арамиль или Сысерть: множество памятников архитектуры там соседствуют c природными красотами. Главная достопримечательность – завод, основанный всего на десять лет позже Екатеринбурга: сохранились многие здания XIX века. Вызывает интерес и железнодорожная станция, построенная незадолго до революции.

Природный памятник Билимбая – роща Могилица, которую основал лесовод Иван Шульц в 1843 году. Как рассказывают местные жители, некоторые деревья были посажены химиком Дмитрием Менделеевым, посещавшим Билимбай во время поездки на Урал. Сосны, которым уже больше 150 лет, можно найти у подножия горы Теплой и в других местах вокруг поселка. Встречаются там и вековые ели.

Нижний Тагил

Второй по величине город Свердловской области лишь начинает развиваться как туристический центр, и внимания екатеринбуржцев ему пока не хватает. Его преимущества – хорошая транспортная доступность и обилие исторических и архитектурных достопримечательностей.

Среди интересных зданий – как хорошо сохранившиеся купеческие усадьбы, так и памятники советского конструктивизма: дома в микрорайоне Красный Камень и на улице Ильича. Отдельного внимания заслуживают советская монументальная живопись и авангардное искусство, развивавшееся в Тагиле с 1970-х годов до наших дней. Можно изучить и историю уральской промышленности – например, на уникальном музее-заводе.

В окрестностях города расположено и много мест для отдыха на природе: Черноисточинский пруд, горы Белая и Медведь-Камень, лазурный карьер в Новоасбесте и другие. Власти даже пытались создать туристический кластер «Гора Белая», но пока проект зашел в тупик.

Камышлов

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Еще один город, который начал позиционировать себя как туристический центр, но пока не испытывает наплыва отдыхающих, – Камышлов. Там сохранилось много интересных домов XIX – начала XX веков: по оценке президента Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева, Камышлов напоминает среднеевропейские городки. По мнению эксперта, в будущем там можно создать целый туристический кластер.

Окрестности города тоже примечательны: между Камышловом и Талицей тянутся знаменитые Припышминские боры. Возле самого города расположен один из них – Камышловский бор, возраст сосен в котором достигает трехсот лет.

Красноуфимск

Красноуфимск – один из городов, о которых слышали почти все екатеринбуржцы, но в котором мало кто из них бывал. Между тем в нем довольно много архитектурных памятников: в их числе – деревянная изба, построенная из лиственницы еще в XVIII веке, и вокзал, который возвели по проекту легендарного архитектора Алексея Щусева.

Прямо в черте города находятся старинные сосновая и березовая рощи, а также озера, в которых живут водоплавающие птицы. Еще больше достопримечательностей в окрестностях, например Аликаев камень в поселке Сарана, где снимался советский фильм «Тени исчезают в полдень», и скала Соколиный камень с редкими видами растений.

Где искать информацию

Практически в любом свердловском городе, до которого есть смысл ехать на выходные или праздники, можно найти малоизвестные туристические достопримечательности. Список архитектурных и археологических памятников Свердловской области с удобной разбивкой по муниципалитетам опубликован на сайте регионального управления охраны объектов культурного наследия. Аналогичный перечень памятников природы утвержден областным правительством, актуальная версия размещена на различных порталах правовых документов. Используя эти документы, а также специализированные краеведческие порталы и группы в соцсетях, можно за пару часов составить маршрут на выходные.