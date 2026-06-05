Путешественник отсудил почти 200 тыс. рублей у отеля в Сочи

Суд встал на сторону туриста в споре с владельцем сочинской гостиницы и обязал предпринимателя выплатить гостю почти 200 тыс. руб. Причиной разбирательств стало отсутствие горячей воды в номере.

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Как следует из материалов дела, мужчина забронировал через официальный сайт апарт-отеля апартаменты для отдыха с супругой в сентябре 2024 года. За размещение он перечислил 58 240 рублей.

Однако сразу после заезда выяснилось, что в номере нет горячей воды. Переселить гостей администрация отказалась – свободных вариантов нужной категории на тот момент не было. В результате супруги решили съехать и покинули гостиницу.

После отъезда клиент потребовал вернуть уплаченную сумму, поскольку услуга фактически не была оказана. Однако его обращения остались без ответа, и спор перешел в судебную плоскость.

На сайте объекта размещения было указано, что ему присвоена категория «четыре звезды». По мнению суда, такой статус предполагает обязательное наличие горячего водоснабжения в номерах.

Во время процесса ответчик не смог подтвердить, что условия размещения соответствовали описанию на сайте и требованиям, предъявляемым к четырехзвездочным гостиницам.

В итоге суд взыскал с предпринимателя стоимость проживания – 58 240 руб., такую же сумму в качестве неустойки, 10 тыс. руб. компенсации морального вреда, а также штраф в размере 63 240 руб. Общая сумма выплат составила 189 720 руб. Решение вступило в законную силу.