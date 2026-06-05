Туристам, собирающимся в Крым на авто, помогут с покупкой бензина

Некоторые туристы, ранее забронировавшие отдых в Крыму и планировавшие отправиться на полуостров автомобилями, стали получать от гостиниц сообщения о готовности посодействовать с покупкой бензина на обратный путь.

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Посты по этой теме появились в соцсетях. Вот один из примеров:

«Нам сегодня позвонили из кемпинга, в котором у нас бронь. Сказали: не переживайте, приезжайте, есть 50 л нужного топлива по обычной цене. Приятно удивлены».

О готовности отельеров помочь гостям со ставшим в Крыму дефицитным бензином мы уже писали на днях. А сегодня появились неофициальные подробности, каким образом собираются реализовать схему. По информации от нашего источника во властных структурах полуострова, Министерство курортов и туризма РК стало собирать у легальных объектов размещения списки гостей, совершивших бронирования на июнь и прибывающих на авто. Под эти объемы, по всей видимости, и будут зарезервированы талоны для заправки на АЗС. По словам нашего собеседника, планы пока широко не афишируются, чтобы не создавать лишнего ажиотажа.

Глава Крыма Сергей Аксенов пока ограничился сегодня во второй половине дня постом без подробностей в своем аккаунте в Телеграме. В нем в частности отмечается:

«Для туристов, у которых возникли сложности с выездом за пределы Республики Крым или есть опасение на отпуск – работает телефонная горячая линия Министерства курортов и туризма РК 8-800-511-80-18. Будут определены автозаправочные комплексы по регионам (Юг, Западное побережье, Центр), на которых гости смогут заправиться, чтобы выехать с полуострова после отдыха».

Корреспондент TourDom.ru позвонил по указанному телефону горячей линии, но там переадресовали за комментариями в пресс-службу Минкурортов. Мы направили запрос в ведомство с просьбой разъяснить детали плана по содействию автотуристам.