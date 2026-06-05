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Мирзиёев предложил проект туристического коридора Самарканд — Петербург

RT на русском

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил запустить проект креативно-туристического коридора Самарканд — Санкт-Петербург.

Мирзиеев предложил проект туристического коридора Самарканд — Петербург
© РИА Новости
«Эта инициатива подразумевает организацию совместных фестивалей искусства и кино, музейных выставок, гастрономических недель и музыкальных событий. Вчера в Мариинском театре и Эрмитаже уже стартовали проекты культуры и искусства Узбекистана», — сказал он на пленарной сессии ПМЭФ.

Мирзиёев также заявил, что Узбекистан предлагает России приступить к формированию совместной цифровой экосистемы.

Ранее президент России Владимир Путин назвал Узбекистан одним из центров экономического роста.