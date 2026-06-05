Туристам предлагают слетать в Калининград за две тыс. рублей

Самые дешевые билеты в Калининград в рамках объявленной сегодня распродажи авиакомпании «Победа» обнаружились в ближайшие даты. Так, 8 июня в самый западный регион из Москвы можно улететь за 2,3 тыс. руб. налегке и за 3,5 тыс. руб. с 10-килограммовым багажом. Вариант туда и обратно обойдется в 8 тыс. руб. (12 тыс. руб. с чемоданами). Погода сейчас в Калининградской области теплая и комфортная, идеально подходит для экскурсий по замкам, кирхам и прочим историческим местам и прогулкам по пляжам и променадом. Купаться, правда, рано – Балтика пока прогрелась в лучшем случае до +16 градусов.

В июле и августе, когда вероятна, но отнюдь не обязательна жара, и температура воды в море достигнет приемлемых не для моржей +20 °C, авиабилеты значительно дороже. В одну сторону из столицы – без малого 12 тыс. руб. (14 тыс. руб. с багажом), туда-обратно – 17 тыс руб. (21 тыс. руб., включая чемоданы). На рейсах других авиакомпаний не сэкономить: у них на 2–3 тыс. руб. дороже.

Чуть легче тем, кто имеет право на субсидированные билеты – «Аэрофлот» продает их по 7,9 тыс. руб. в один конец. Однако приобрести их могут только жители Калининградской области и студенты, которые учатся в калининградских вузах.

Недорогие варианты снова появятся лишь в последнюю неделю августа, когда основной поток туристов на запад России схлынет. Улететь из Москвы в Храброво 24 августа можно будет за 5,6 тыс. руб. (7,6 тыс. руб. с багажом). Однако обратная дорога – если ее запланировать до конца лета – влетит в копеечку: за round trip придется заплатить почти 22 тыс. руб., включая багаж.

Ранее мы написали, что туристам предлагают слетать на Хайнань в два раза дешевле, чем обычно.