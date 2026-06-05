Под Смоленском построят крупный курортный комплекс

В Сычевском муниципальном округе Смоленской области начнется строительство нового круглогодичного курортного центра для семейного отдыха и автотуризма. Соответствующее соглашение региональные власти заключили с компанией-инвестором в рамках Петербургского международного экономического форума.

© runews24.ru

Губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем официальном телеграм-канале сообщил, что партнером по реализации проекта выступит общество с ограниченной ответственностью «Никольское-Резорт». По словам главы региона, объем частных вложений в туристический объект составит порядка 250 миллионов рублей, а сам комплекс планируют полностью сдать в эксплуатацию к 2029 году. Руководитель субъекта уточнил, что инвестор уже получил в распоряжение земельный участок, завершил инженерные изыскания, подвел необходимые коммуникации и приступил к обустройству территории.

Представители профильного ведомства добавили, что инфраструктура центра будет включать ресторан, банный и спа-комплексы, а также гостиницу из 20 гостевых домов, оформленных в традиционном русском стиле. По расчетам экспертов министерства, появление нового объекта на берегу реки Вазуза позволит существенно нарастить потенциал внутреннего туризма и обеспечит ежегодный поток до 10–15 тысяч отдыхающих. Проект ориентирован как на местных жителей, так и на путешественников из других регионов страны.