Летом россияне могут совершить рекордные 48 миллионов поездок по стране

С мая по сентябрь россияне могут совершить около 48 млн поездок по стране. Такой прогноз озвучил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на полях Петербургского международного экономического форума.

По его словам, ожидаемый показатель примерно на 4% превышает результат прошлого года.

«Если говорить про наш внутренний туристический поток, то в летний сезон мы видим рост примерно на 4% по сравнению с прошлым годом. Это будет порядка 48 млн поездок наших граждан», – отметил Чернышенко.

Самыми востребованными направлениями традиционно остаются курорты Черноморского побережья, Кавказские Минеральные Воды, Москва и Санкт-Петербург.

В то же время некоторые регионы демонстрируют особенно высокие темпы роста интереса со стороны путешественников. По словам вице-премьера, двузначную динамику показывают Адыгея, Калмыкия и республики Северного Кавказа.

В последние годы внутренний туризм остается одним из самых быстрорастущих сегментов отрасли. Развитие инфраструктуры, запуск новых маршрутов и ограниченные возможности для поездок по ряду зарубежных направлений продолжают стимулировать спрос на отдых внутри страны.