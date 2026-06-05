Турция отдыхает? В каких отелях Кубани «все включено»

Краснодарский край постепенно догоняет Турцию по уровню сервиса «всё включено». Эксперты АТОР (Ассоциация туроператоров России) выяснили, какие отели Черноморского побережья предлагают отдых, максимально приближенный к заграничному, а где пока уступают.

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По оценкам туроператоров, по-настоящему приближенных к турецкому уровню отелей на Кубани пока не так много — не более 15–20% от всех средств размещения. В тренде — крупные комплексы с собственной территорией, множеством бассейнов и анимацией.

Больше всего вариантов «всё включено» — в Анапе (около половины всех гостиниц), Немало их в Сочи, Геленджике. Спрос на такой формат огромен: на майские праздники 96% заявок на краснодарские курорты пришлись именно на отели с «всё включено» или «ультра всё включено». На лето процент снижается до 65%, но остаётся высоким.

Аудитория очень широкая: от семей с детьми – им так проще организовать питание и досуг ребенка, до туристов старшего возраста.

Чем наши отели похожи на турецкие

Кубань-Информ

По базовым параметрам российские отели уже близко подошли к турецкой модели. Гостям предлагают:

— трёхразовое питание «шведский стол»;

— дополнительные перекусы в течение дня;

— напитки (в основном российские марки);

— детскую и взрослую анимацию;

— бассейны, спа, спортивные активности.

Встречаются также тематические дни кухонь разных стран, детские клубы и вечерние шоу у бассейна — всё, к чему привыкли туристы за рубежом.

В чём главные отличия

Несмотря на общее сходство предлагаемого сервиса, есть три ключевых различия.

Кубань-Информ

— Алкоголь. В популярных отелях Турции высокого уровня широкий выбор импортных напитков. На Кубани в основном представлены российские марки.

— Масштаб. Турецкие комплексы заметно больше и по территории, и по количеству объектов. Пример: в Анапе отель Mövenpick Miracleon занимает 4 гектара, Grand Anapa — 2,5 гектара. В Турции такие площади считаются скромными. Пляжи там шире, больше баров и сервисов.

— Анимация и мелочи. В Турции — шоу мирового уровня, приглашённые диджеи и звёзды, чёткое разделение на детскую, спортивную и вечернюю анимацию. В российских отелях анимация есть (квизы, концерты, детские программы), но масштаб и качество постановок уступают. Также пока не хватает мелочей вроде официантов на пляже или антуража в номерах, типа свечей на столах.

Топ-10 семейных отелей Кубани с «всё включено», где почти так, как у них

Данные АТОР на середину июня. Указана стоимость на 7 ночей для двоих взрослых и одного ребёнка до 12 лет. Авиаперелёт не включён.

Bridge Resort 4* (Сочи) — от 229 тыс. руб.

«Miracleon Город Mira Family Resort & SPA Anapa» 5* (Анапа) — от 210 тыс. руб.

Bridge Family 3* (Сочи) — от 184 тыс. руб.

«Сочи Парк Отель» 3* (Сочи, Имеретинка) — от 160 тыс. руб.

Fioleto Ultra All Inclusive Family Resort In Miracleon 4* (Анапа) — от 135 тыс. руб.

«Лазурный берег» 4* (Анапа) — от 132 тыс. руб.

«Прометей Клуб» 4* (Сочи, Лазаревское) — от 128 тыс. руб.

«Дивный мир Усадьба Шато» 4* (Анапа) — от 109 тыс. руб.

MoreLeto Ultra All Inclusive 4* (Анапа) — от 103 тыс. руб.

«Ателика Сокол» 3* (Сочи, Лоо) — от 62 тыс. руб.

Вывод: отдых на Кубани по системе «всё включено» становится всё более конкурентным. По базовым вещам (еда, бассейны, анимация для детей) отели уже близки к турецким. Уступают пока в деталях, разнообразии алкоголя и масштабе инфраструктуры. Зато цены — ниже и перелёт — не нужен.

Напомним, туроператоры также обещают летний отдых для семьи за 33 тыс. рублей в Анапе. Почему это лотерея и что входит в такой all inclusive.