Турция отдыхает? В каких отелях Кубани «все включено»

Турция отдыхает? ТОП-10 отелей Кубани, где «всё включено» почти как за границей
Краснодарский край постепенно догоняет Турцию по уровню сервиса «всё включено». Эксперты АТОР (Ассоциация туроператоров России) выяснили, какие отели Черноморского побережья предлагают отдых, максимально приближенный к заграничному, а где пока уступают.
По оценкам туроператоров, по-настоящему приближенных к турецкому уровню отелей на Кубани пока не так много — не более 15–20% от всех средств размещения. В тренде — крупные комплексы с собственной территорией, множеством бассейнов и анимацией.
Больше всего вариантов «всё включено» — в Анапе (около половины всех гостиниц), Немало их в Сочи, Геленджике. Спрос на такой формат огромен: на майские праздники 96% заявок на краснодарские курорты пришлись именно на отели с «всё включено» или «ультра всё включено». На лето процент снижается до 65%, но остаётся высоким.
Аудитория очень широкая: от семей с детьми – им так проще организовать питание и досуг ребенка, до туристов старшего возраста.
Чем наши отели похожи на турецкие
Кубань-Информ
По базовым параметрам российские отели уже близко подошли к турецкой модели. Гостям предлагают:
— трёхразовое питание «шведский стол»;
— дополнительные перекусы в течение дня;
— напитки (в основном российские марки);
— детскую и взрослую анимацию;
— бассейны, спа, спортивные активности.
Встречаются также тематические дни кухонь разных стран, детские клубы и вечерние шоу у бассейна — всё, к чему привыкли туристы за рубежом.
В чём главные отличия
Несмотря на общее сходство предлагаемого сервиса, есть три ключевых различия.
Кубань-Информ
— Алкоголь. В популярных отелях Турции высокого уровня широкий выбор импортных напитков. На Кубани в основном представлены российские марки.
— Масштаб. Турецкие комплексы заметно больше и по территории, и по количеству объектов. Пример: в Анапе отель Mövenpick Miracleon занимает 4 гектара, Grand Anapa — 2,5 гектара. В Турции такие площади считаются скромными. Пляжи там шире, больше баров и сервисов.
— Анимация и мелочи. В Турции — шоу мирового уровня, приглашённые диджеи и звёзды, чёткое разделение на детскую, спортивную и вечернюю анимацию. В российских отелях анимация есть (квизы, концерты, детские программы), но масштаб и качество постановок уступают. Также пока не хватает мелочей вроде официантов на пляже или антуража в номерах, типа свечей на столах.
Топ-10 семейных отелей Кубани с «всё включено», где почти так, как у них
Данные АТОР на середину июня. Указана стоимость на 7 ночей для двоих взрослых и одного ребёнка до 12 лет. Авиаперелёт не включён.
- Bridge Resort 4* (Сочи) — от 229 тыс. руб.
- «Miracleon Город Mira Family Resort & SPA Anapa» 5* (Анапа) — от 210 тыс. руб.
- Bridge Family 3* (Сочи) — от 184 тыс. руб.
- «Сочи Парк Отель» 3* (Сочи, Имеретинка) — от 160 тыс. руб.
- Fioleto Ultra All Inclusive Family Resort In Miracleon 4* (Анапа) — от 135 тыс. руб.
- «Лазурный берег» 4* (Анапа) — от 132 тыс. руб.
- «Прометей Клуб» 4* (Сочи, Лазаревское) — от 128 тыс. руб.
- «Дивный мир Усадьба Шато» 4* (Анапа) — от 109 тыс. руб.
- MoreLeto Ultra All Inclusive 4* (Анапа) — от 103 тыс. руб.
- «Ателика Сокол» 3* (Сочи, Лоо) — от 62 тыс. руб.
Вывод: отдых на Кубани по системе «всё включено» становится всё более конкурентным. По базовым вещам (еда, бассейны, анимация для детей) отели уже близки к турецким. Уступают пока в деталях, разнообразии алкоголя и масштабе инфраструктуры. Зато цены — ниже и перелёт — не нужен.
Напомним, туроператоры также обещают летний отдых для семьи за 33 тыс. рублей в Анапе. Почему это лотерея и что входит в такой all inclusive.