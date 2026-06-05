В Подмосковье работает более 1,5 тысячи. отелей и глэмпингов

В Московской области работает более 1,5 тыс. гостиниц, пансионатов, глэмпингов и других средств размещения. Одновременно в регионе реализуется около 130 инвестиционных проектов в сфере туризма и рекреации. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Зампред правительства Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что для развития индустрии гостеприимства в регионе действует широкий набор мер поддержки. Инвесторы могут получить субсидию на создание инженерной инфраструктуры и возместить до 100 млн руб. затрат. Предусмотрена компенсация процентов по целевым кредитам на строительство гостиниц в размере до 300 млн руб. Также бизнесу доступны налоговые льготы и земельные участки на льготных условиях.

«Сегодня в Подмосковье реализуется порядка 130 проектов по направлению туризм и рекреация. Инвестиции в эти проекты превышают 740 млрд руб.», – рассказала Екатерина Зиновьева.

Одним из новых объектов станет гостиничный комплекс в Солнечногорске. Соглашение о его строительстве власти региона подписали на Петербургском международном экономическом форуме. Проект предусматривает создание четырех тематических корпусов на 175 номеров. Завершить строительство планируют в 2029 году.

Власти ожидают, что в летний сезон Московскую область посетят около 2 млн гостей из других регионов России. По словам министра культуры и туризма Подмосковья Василия Кузнецова, для отдыхающих открыты более 1,5 тыс. отелей, пансионатов, глэмпингов и других объектов размещения.

Туристам предлагают экскурсионные программы, знакомство с историческими и культурными достопримечательностями, отдых в парках и на природных территориях. Благодаря близости к Москве и развитию инфраструктуры Подмосковье остается одним из самых популярных направлений для коротких поездок и отдыха на выходные.