Почему молодежь становится главной силой туризма и отказывается от комфорта

По данным за январь-апрель 2026 года, молодые путешественники 18-34 лет формируют 45% всех отельных бронирований - против 37% в 2024 году, рассказали "Яндекс Путешествия". Россияне этого возраста постепенно становится главной аудиторией туристического рынка, и при этом выбирают не комфорт, а впечатления.

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Топ направлений у молодежи и у аудитории 40+ почти совпадает. По данным опрошенных "РГ" туристических сервисов, обе группы чаще всего едут в Москву, Санкт-Петербург и области, Краснодарский край, Минск и Казань. Однако за пределами самых популярных туристических хабов разница в выборе направлений ощутима.

Пока старшее поколение из года в год возвращается в один и тот же отель, предпочитает комфорт и стабильность, более юные путешественники экспериментируют.

"Молодежь готова менять локации, спать в хостелах или палатках, лишь бы увидеть что-то уникальное", - говорит коммерческий директор маркетплейса авторских туров YouTravel.me Валерий Бритаус.

Среди аудитории 18-34 лет его платформы в выборе мест лидируют Дагестан, Мурманск и Териберка. По его словам это регионы, где приоритетом становится мобильность и впечатления, а не высокий уровень сервиса.

В цифрах наибольший прирост бронирований у 18-34-летних год к году показали Карачаево-Черкесия (+33%), Адыгея (+31%) и Архангельская область (+28%), поделились данными "Яндекс Путешествия". Алтай, Иркутская область и Кабардино-Балкария выросли на 18% каждая, а Карелия - на 8%.

"Запрос на такие локации мы связываем с желанием получить сильные эмоции, уникальные ландшафты и эффектные кадры для соцсетей. Свою роль играет и фотогеничность суровой природы, которая становится самостоятельным магнитом", - объясняет Бритаус.

При этом, как замечает эксперт, например, на Кавказе, в Дагестане, Мурманске и Териберке отдых получается активный и аутентичный. То, что еще пять лет назад казались маршрутом для авантюристов, сегодня стало массовым молодежным трендом.

"Старшая аудитория, напротив, чаще тяготеет к более комфортным и предсказуемым форматам", - подчеркнул Бритаус.

Разрыв в денежных тратах между поколениями есть, и он объясняет формат путешествий. По данным сервиса бронирования отелей и апартаментов "Островок", средний чек у аудитории 40+ в 2026 году на 33% выше, чем у россиян 18-30 лет. Бритаус пояснил, что в 2025 году средний чек в молодежных турах составлял около 41,5 тыс. рублей на человека - против примерно 75 тыс. рублей в остальном ассортименте. Что касается вариантов размещения, то наиболее популярным вариантом у обеих групп является проживание в отеле.

Однако "Островок" отмечает, что есть и различия. Так, аудитория 18-34 лет на 36% чаще выбирает тип размещения апартаменты (28% vs 20%) и почти в два раза чаще - хостелы (5.6% vs 2.9%). При этом на курортах она проводит в среднем около двух ночей, в то время как аудитория 40+ - около трех.