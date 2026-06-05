В развитие гостиниц Сочи вложат более 4 миллиардов рублей

На Петербургском международном экономическом форуме власти Краснодарского края подписали соглашения о реализации двух проектов в Сочи общей стоимостью свыше 4 млрд руб. Средства направят на модернизацию действующего пансионата и возведение гостинично-делового комплекса. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

© tourdom.ru

Одно из соглашений губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заключил с компанией «Маленький Принц». Проект предусматривает дальнейшее развитие пансионата в Лазаревском районе.

По словам главы региона, объект был построен в 1982 году. После его покупки около 10 лет назад инвестор провел масштабное обновление корпусов на 116 номеров. Теперь компания планирует вложить еще около 420 млн руб. в увеличение вместимости и дальнейшее развитие территории.

Как отметила директор предприятия Наталья Шатохина, задача состоит в том, чтобы создать комфортные, безопасные и экологичные условия для отдыхающих.

Еще один проект реализует компания «Специализированный застройщик А4». В Центральном районе Сочи появится многофункциональный гостинично-офисный объект стоимостью более 3,6 млрд руб.

Согласно планам инвестора, к концу 2028 года здесь построят семиэтажное здание, в котором разместят 177 гостиничных номеров, деловые пространства, кафе, рестораны, медицинский центр, спа-зону, бассейн и подземную парковку.

«Сегодня Сочи нуждается не в спальных кварталах, а в современных гостиницах. И важно, что вы вкладываете в строительство отеля, а не в апартаменты, которые потом будут продаваться», – заявил Вениамин Кондратьев во время подписания соглашения.

Власти края рассчитывают, что новые объекты помогут увеличить возможности курорта по размещению гостей и расширят туристическую инфраструктуру одного из самых востребованных направлений на Черноморском побережье.