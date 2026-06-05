Как устроена жизнь на круизном теплоходе

Пока туристы любуются закатами с палубы, отдыхают в каютах и наслаждаются экскурсиями, экипаж круизного теплохода работает без выходных, праздников, а порой — и без обедов. Капитан теплохода «Тихий Дон» Константин Фунтов знает об этом не понаслышке: он провел на флоте всю жизнь, продолжив семейную династию речников. В интервью для корреспондента сайта pravda-nn.ru он рассказал, как устроена жизнь капитана, почему теплоход «никогда не спит» и чего не видят пассажиры.

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Речная династия

Свою жизнь Константин Фунтов начал на борту теплохода. Вся его династия — флотская. Прадед работал рулевым и погиб вместе с теплоходом во время Великой Отечественной войны под Сталинградом. Дед окончил речное училище и дослужился до капитана легендарного парохода «Володарский». Отец также сделал себе карьеру в Волжском пароходстве, выйдя на пенсию в должности капитана парохода «Володарский».

Константин также продолжил семейную традицию, окончив Волжскую государственную академию водного транспорта, и вот уже более 15 лет руководит «Тихим Доном». А его «речная» фамилия — тоже неслучайность.

«У прадеда фамилия была Новиков, но он ее поменял, и мы все стали Фунтовыми», — поделился он.

Для большинства пассажиров капитан — человек, которого можно увидеть разве что во время приветственного или прощального вечера. Но на самом деле его рабочий день длится практически круглосуточно.

«Самое первое — я отвечаю за безопасность теплохода. Организую работу всех служб. Также я несу ходовую вахту. Самая ответственная вахта у капитана — с полуночи до четырех утра. Каждый день, без выходных и праздников, весь сезон капитан стоит ночную вахту», — рассказал Константин Фунтов.

После ночной смены отдыхать долго не получается. Уже утром начинаются переговоры с «сушей», работа с экипажем, планирование маршрутов и решение организационных вопросов. Из-за этого спать получается урывками: с пяти до 10 часов утра и еще несколько часов — вечером. И так — всю навигацию — с конца марта до начала ноября.

От рассвета до заката

Пока туристы отдыхают, на борту продолжается работа. Ночью на камбузе выпекают хлеб и готовят еду для следующего дня, чтобы уже к 7 часам утра пассажиры пришли на завтрак. Машинная команда следит за работой механизмов, палубная — за безопасностью судна, а сотрудники туристической службы готовят программу для пассажиров.

«Это приборная панель: здесь мы видим все неисправности, которые могут происходить на теплоходе. То есть, если есть какая-то неисправность, на то на панели загорается лампочка, и сигнал поступает на пульт, — рассказывает первый помощник механика Алексей Ченков. — По всей панели расположены тахометры, которые показывают обороты двигателя, датчики уровня заполнения цистерн, работы станции питьевой воды, давления пускового воздуха в баллонах, давления во вспомогательном котле. Также есть четыре секции вспомогательных двигателей, которые отображают нагрузку на генератор».

Что скрывается на капитанском мостике

Сердце любого теплохода — это капитанская рубка. Именно отсюда управляют всем судном.

За штурвалом стоит рулевой, который ориентируется по курсу и указаниям штурмана на вахте. В распоряжении экипажа — системы GPS и ГЛОНАСС, электронные карты, эхолот для измерения глубины, радары, радиостанции и автоматическая идентификационная система, показывающая все суда по окружности.

«Сейчас мы видим на электронной карте не только свой теплоход, но и другие суда, даже если они находятся за поворотом реки. Раньше такого оборудования не было, — пояснил капитан. — Бывает, что сигнал пропадает. Тогда вспоминаются навыки, которым нас учили еще тогда, когда никакой электроники не существовало. Ты должен уметь вести теплоход по створам, буям и береговым ориентирам».

При движении корабля в ночное время используются радиолокационные станции. Но чтобы пользоваться таким оборудованием, у человека должно быть специальное образование или сертификат — все штурманы его обязательно получают.Кстати, уже в следующем году «Тихому Дону» исполнится полвека. Однако капитан уверен: для хорошо обслуживаемого теплохода это далеко не предел, ведь возраст судна можно сравнить с возрастом человека. Если о нем заботились, то и в 50 лет он выглядит на 25.

Вместе с тем каждые пять лет судно проходит серьезный ремонт в доке: специалисты проверяют корпус, меняют оборудование и обновляют механизмы.

«Пятьдесят лет — это не предел. Есть теплоходы 1950‑х годов постройки, которые до сих пор работают и возят туристов», — пояснил Фунтов.

Сам теплоход построили в Германии. Его «паспорт» — позолоченная табличка — находится в капитанской рубке.

По словам капитана, навигация — это настоящий марафон для всего экипажа. Однако к середине сезона у всей команды открывается второе дыхание.