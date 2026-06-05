В Пулково расширят посадку на рейсы по биометрии

Аэропорт Пулково готовится расширить использование биометрии для посадки на рейсы. Уже с 8 июня пассажиры смогут воспользоваться сервисом на десятках новых направлений, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко на Петербургском международном экономическом форуме.

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По его словам, все выходы на посадку в аэропорту уже оборудованы терминалами для биометрической идентификации, а система полностью готова к работе.

«Пассажир сам решает, как именно пройти на рейс – по паспорту или с помощью биометрии. Использование цифровых сервисов полностью добровольно», – подчеркнул Григоренко.

Как сообщили в Пулково, сейчас сервис доступен на рейсах авиакомпаний «Россия» и «Аэрофлот». После расширения географии воспользоваться биометрической посадкой можно будет на маршрутах из Санкт-Петербурга во Владивосток, Екатеринбург, Краснодар, Новосибирск, Нижний Новгород, Сочи и ряд других городов.

Технология работает на базе сервиса «Мигом», который запустили 1 июня в Пулково и Шереметьево. Для его использования пассажиру необходимо заранее зарегистрировать данные в Единой биометрической системе.

Власти рассчитывают, что новая технология позволит ускорить предполетные процедуры и сократить время прохождения контроля в аэропортах.