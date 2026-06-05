Аэропорт Нижнего Новгорода присоединится к эксперименту по внедрению биометрии

Аэропорт Нижнего Новгорода намерен присоединиться к эксперименту по посадке на рейсы с использованием биометрии. Об этом сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин.

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По его словам, соответствующая заявка уже направлена в ведомство, а запуск сервиса может состояться до конца текущего года.

Андрей Никитин отметил, что на установку необходимой инфраструктуры и настройку системы аэропорту потребуется несколько месяцев. При этом он не исключил, что сервис начнет работу уже к осени, если подготовительные мероприятия будут завершены в срок.

Эксперимент по прохождению предполетных процедур без предъявления паспорта стартовал в России 1 июня. Пока технология доступна пассажирам рейсов между Москвой и Санкт-Петербургом в аэропортах Шереметьево и Пулково.

При этом в воздушной гавани Северной столицы сообщают, что биометрической идентификацией ежедневно пользуются около двух десятков пассажиров. Несмотря на удобство новой технологии, многие путешественники пока относятся к ней настороженно. По оценкам специалистов, на формирование доверия к биометрическим сервисам и их широкое распространение может потребоваться не менее года.