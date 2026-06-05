«Тысячи туристов»: Как тоннель между Аляской и Чукоткой приманит американцев

На Чукотке прекрасно сохранилась самобытная культура, что делает это довольно привлекательным туристическим местом для американцев.

Транспортный тоннель между Чукоткой и Аляской будет интересен американским туристам, да и россиянам добраться на Аляску при надобности станет проще. Об этом НСН рассказал вице-президент Российского Союза Туриндустрии, основатель компании Russia Discovery Вадим Мамонтов.

Россия и США 5 июня подпишут соглашение о проектировании транспортного тоннеля между Чукоткой и Аляской, заявил специальный представитель президента РФ Кирилл Дмитриев на полях ПМЭФ. Мамонтов раскрыл, что с туристической точки зрения Чукотка - очень интересное место, так что транспортное сообщение будет актуально.

«Это как минимум сделает Чукотку привлекательнее для американских туристов. Это очень востребованное направление для туристов не только из Америки. До пандемии и последующих событий порядка тысячи туристов в год прибывали на остров Врангеля, который считается родильным домом белых медведей. И это не предел, потому что на той же Аляске таких круизных туристов было около миллиона. Поэтому такое легкое сообщение Аляски и Чукотки сделает ее точно гораздо более доступной. Там сохранилась очень аутентичная этнография, есть возможность увидеть местное население, сохранившее свои традиции. Это то, что на Аляске найти практически невозможно. Не уверен, что это создаст встречный поток из России на Аляску, но с другой стороны, это гораздо более комфортный способ добраться на Аляску для российских туристов», - рассказал он.

Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил НСН, что амбициозный проект тоннеля между Чукоткой и Аляской не обретёт реального экономического и туристического значения без развития сопутствующей инфраструктуры.