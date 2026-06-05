Губернатор Камчатки назвал реальную стоимость бюджетного путешествия на полуостров

Представления о труднодоступности и дороговизне Камчатки для туристов оказались преувеличенными. О реальной стоимости поездки и планах по развитию региона на полях ПМЭФ-2026 рассказал губернатор края Владимир Солодов.

«Мы можем сейчас купить билет за 17 тысяч рублей в одну сторону. Прилететь на Камчатку, организовать программу, и мы видим все больше людей, которые как раз так достаточно бюджетно путешествуют по нашему региону. Поэтому на самом деле это миф о недоступности Камчатки», – отметил Солодов в беседе с Life.ru.

Глава региона пояснил, что наряду с дорогими турами, включающими вертолетные экскурсии и яхты, на полуострове должна быть программа поездки, доступная для обычного россиянина. По его словам, именно сочетание люксового и бюджетного отдыха является правильным подходом.

Отдельное внимание краевые власти уделяют молодежи. Солодов напомнил, что уже через две недели на Камчатке стартует всероссийский молодежный экологический форум, который соберет 450 продвинутых в теме защиты природы ребят со всей страны. Губернатор отметил, что особенно ценно видеть вдохновленные глаза участников после знакомства с местной природой: молодые люди возвращаются домой с четкими договоренностями о совместных проектах и готовностью продвигать идеи экологии по всей России.

Отвечая на вопрос о конкретных цифрах, подтверждающих рост интереса к региону, глава края подчеркнул, что туристический поток на Камчатке увеличивается планомерно из года в год. Он пояснил, что резкий рост так же плох, как и его отсутствие, поэтому власти сознательно избегают ажиотажа. Такая стратегия, по мнению Солодова, позволяет добиваться главного: увеличивать число занятых в туристической отрасли, строить больше гостиниц, дорог и объектов транспортной инфраструктуры. В конечном счете, резюмировал губернатор, развитие туризма дает региону ощутимый эффект с точки зрения повышения качества жизни на Камчатке.

Напомним, что россияне в 2026 году заметно повысили планку требований к отпуску. Как выяснили эксперты туристической отрасли, теперь путешественников выводят из себя не столько цены, сколько логистические трудности, нехватка достойных гостиниц и разрыв между ожидаемым сервисом и реальностью.