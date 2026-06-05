Пешком по Самаре: что посмотреть и где отдохнуть

Хотя Нижний Новгород официально закрепил за собой туристический бренд "Столица закатов", самарцы по-прежнему уверены, что самые красивые закаты все равно у них, в самом сердце России, не зря очертания региона на карте нашей страны напоминают именно его.

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В Самаре, все знают, - лучшие и самые длинные пляжи на Волге, а потому звание города-курорта прочно закрепилось за миллионником у жителей и гостей, и неважно, что до официально признанных южных курортов отсюда далеко. Волга - наше море.

Здесь часто можно услышать о волжском гедонизме и почувствовать его, приехав в Самару хотя бы на несколько дней. Атмосфера курортного города с длинным променадом вдоль Волги, благоустроенными пляжами и сменяющими друг друга фестивалями непременно вам понравится.

По следам бурлаков

С чего начать прогулку по Самаре? Однозначно - с исторического центра купеческого города c милыми улочками, на которых сохранилось много старинных зданий - примеров деревянного зодчества, классицизма, модерна, эклектики, неоготики, сталинского ампира. Порой здесь кажется, что время остановилось.

Туристическое место - пешеходная улица Ленинградская, многолюдная и шумная, особенно в выходные дни, с ресторанчиками на каждом шагу, фонтанами, поющими музыкантами - все как на любом местном Арбате. Но здесь вполне можно почувствовать колорит Самары и по этой улице спуститься к набережной, вы попадете прямо к известному памятнику "Бурлаки на Волге". Скульптурная композиция сделана в виде картины Ильи Репина (художник во время отдыха в самарском селе Ширяево делал эскизы к знаменитому полотну): бурлаки тянут корабль, а естественным фоном выступает сама матушка-Волга.

Прогуляйтесь по этой очереди набережной, местные ее называют "старой". Если на улице лето, то захватите купальник или плавки. Пляжи именно на этой очереди - самые спокойные (здесь меньше народу), но не менее благоустроенные, чем остальные. Самарцы купаются уже с мая.

Гуляя по "старой набережной", вы встретите товарища Сухова. Памятник герою фильма "Белое солнце пустыни" сделан в человеческий рост. Сухов стоит лицом к Волге, а на запястье его левой руки сверкают часы с огромным циферблатом - их гости и жители города любят потереть на счастье. Если вспомните, в фильме Сухов произносит фразу: "Вот доберусь до Волги, а там и до Самары рукой подать".

Памятник "Бурлаки на Волге", фоном - сама природа // Фото РГ

Дойдите по набережной до Красноармейского спуска - здесь можно подняться в Струковский сад и отдохнуть в тени деревьев. Недалеко от центрального входа в парк, на улице Куйбышева, расположилось одно из самых красивых зданий в городе - особняк купца Ивана Андреевича Клодта, памятник архитектуры XIX века федерального значения, с остроконечными башенками, шпилями, флюгерами. Горожане называют его "теремком", "пряничным домиком". Сегодня здесь находится детская картинная галерея.

Шпили костела пронзают небо

Если пойдете дальше вверх от Волги по Красноармейской, то на пересечении с Фрунзе увидите одно из самых лакомых мест в городе. На самом углу в особняке Курлиной расположился Музей модерна. Можно зайти во дворик музея, выпить чашку кофе в здешнем кафе и отдохнуть на шезлонге. Рядом - храм Вознесения Господня (Польский костел). Звон его колоколов разносится по всей округе. Это архитектурная доминанта старой Самары. Храм открыт для посещения.

По этой же стороне улицы рядом с костелом - Литературный музей с уютным двориком, а за ним - Литературный сквер с памятником Алексею Николаевичу Толстому. По диагонали от сквера - музей Эльдара Рязанова. Он находится в доме, где когда-то жила семья режиссера. Неподалеку памятник Эльдару Александровичу, он скромно сидит на скамейке, а рядом - свободное место для вас. В теплое время года здесь устанавливают киноэкран, на котором транслируют фильмы Рязанова и кадры телепередач о режиссере.

Если вернуться к Музею модерна, то напротив него по Красноармейской увидите сквер Сергея Аксакова. На этом месте в XIX веке стоял дом, в котором жили сын создателя "Аленького цветочка" Григорий Аксаков (самарский губернатор) и его дочь Ольга. Именно ей, внучке, Сергей Аксаков посвятил свою сказку.

Костел и Литературный музей на улице Фрунзе // Фото РГ

Идите дальше по Фрунзе, через квартал - Самарский драмтеатр имени Горького, построенный в русском стиле и напоминающий теремок. Максим Горький заявил о себе как драматург именно в Самаре. Он писал: "Я не любил Самару, но писателем стал именно здесь".

Неподалеку от драмтеатра - поистине уникальный музей "Бункер Сталина". Это оборонительное сооружение построили в Великую Отечественную в качестве резервной ставки Верховного Главнокомандующего.

За драмтеатром, расположенным на возвышенности, находится Пушкинский сквер, из которого открывается панорамный вид на Волгу, Иверский монастырь и Жигулевский пивоваренный завод. При заводе, кстати, есть легендарный для Самары бар "На Дне". Здесь можно попробовать свежайшее пенное и вяленую волжскую рыбу. К сожалению, раков здесь не подают. Их пробуйте в раковарнях. Одна из них есть на улице Ленинградской. Тут подают раков классических, в чесночной сметане, сваренных на белом вине, копченых на ольхе, пожаренных в трех перцах - всего полтора десятка вариантов. Цена - 2250 рублей за 500 граммов.

Космическая история

Ценителям искусства стоит посетить постоянную экспозицию Художественного музея на улице Куйбышева. Загляните также в самарский филиал Третьяковки, расположившийся в уникальном отреставрированном здании фабрики-кухни, построенном в стиле конструктивизма. Это единственное здание в мире в форме серпа и молота.

А на соседней улице - проспекте Ленина - расположился музей "Самара космическая", и, хотя его фонды на время строительства поблизости планетария переехали в торговый центр "Гудок", там все еще можно увидеть одну из доминант города - монумент настоящей ракеты-носителя "Союз", которые делают в Самаре и до сих пор запускают в космос. Недаром город на Волге носит гордое звание космической столицы России.