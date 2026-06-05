Регулярный автобусный маршрут свяжет Россию и КНДР

Автобусные перевозки по межрегиональным и международным маршрутам по-прежнему занимают в России крупную долю всех пассажирских перемещений. Об укреплении транспортных связей с новыми регионами и новых международных направлениях рассказал в интервью "Российской газете" на полях Петербургского международного экономического форума генеральный директор "Агентства автомобильного транспорта" (ФБУ "Росавтотранс") Евгений Мошин.

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Евгений Юрьевич, как сегодня развивается автобусное сообщение с новыми регионами?

Евгений Мошин: Буквально каждый месяц мы фиксируем прирост. Только за май открыто 48 новых маршрутов, а всего с начала этого года - 125. Самыми востребованными у пассажиров оказались направления между Московским регионом и воссоединенными территориями, а также городами Ростовской области с ДНР и ЛНР. Уже скоро к этим маршрутам добавятся регулярные рейсы в Воронеж, Ставрополь, Геленджик, Ялту.

Всего же на данный момент в реестре межрегиональных маршрутов регулярных перевозок зарегистрировано 328 действующих маршрутов в ДНР, 327 в ЛНР, 121 в Запорожской области и 71 - в Херсонской.

Увидим ли мы в ближайшее время новые международные направления?

Евгений Мошин: Уже в этом году планируется открытие автомобильного моста Хасан-Туманган, который соединит Приморье и Корейскую Народно-Демократическую Республику. Особый интерес у КНДР вызвала инициатива российских транспортных компаний об установлении регулярного международного автобусного маршрута Владивосток - Расон (особая экономическая зона КНДР). Этот маршрут свяжет крупнейший транспортный узел Дальнего Востока РФ с портовым городом, что упростит поездки для бизнеса и туристов. Мы ожидаем, что пассажиропоток на этом направлении будет и дальше увеличиваться.

В целом же основными направлениями международных перевозок по-прежнему остаются Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, а также КНР. Что касается Китая, то и здесь фиксируется прирост.

Решена ли сегодня проблема нарушения режима труда и отдыха водителями?

Евгений Мошин: Оснащенность автомобильного транспорта тахографами пока находится на невысоком уровне, поэтому работы хватает. Однако российская система тахографического контроля прошла путь от первых обязательных требований 2013 года до полноценной цифровой экосистемы, опирающейся на отечественную электронно-компонентную базу. Тахографы, интеграция информационных систем и автоматизация контрольных процедур выводят безопасность перевозок на качественно новый уровень, позволяя бороться не с последствиями, а с первопричиной - усталостью водителя, ведущей к отвлечению внимания, замедленной реакции и критическому падению концентрации.

Стратегические документы федерального уровня ставят перед отраслью четкие цели: снижение смертности на дорогах в 1,5 раза к 2030 году и в 2 раза к 2036 году. Достижение этих показателей немыслимо без дальнейшего совершенствования и масштабирования системы тахографического контроля. Тахография перестает быть просто техническим средством фиксации и становится одним из ключевых механизмов реализации национальной стратегии безопасности дорожного движения. Мы ожидаем, что оснащенность тахографами возрастет до 80 процентов к 2030 году и 100 процентов к 2036 году соответственно.