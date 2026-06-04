Как автотуристы отреагировали на ситуацию в Крыму

Судя по чатам автотуристов, новость о временном прекращении продаж бензина не пугает тех, кто собрался в Крым на своей машине. Они думают не о том, как отменить поездку, а о том, как съездить так, чтобы хватило:

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«В любом случае без запаса в канистрах это только приехать на место и не трогать машину весь отпуск, чтобы в баке осталось на обратную дорогу».

Автолюбители, которые успели перевести машину на газ, радуются большим возможностям:

«Расчет такой, чтобы по полуострову проехать не больше 1 тыс. км – это мой запас хода на ГБО и бензине. Не много на самом деле – раньше активно передвигались по Крыму, 2–2,5 тыс. км проезжали».

Некоторые продумывают маршрут так, чтобы использовать альтернативный транспорт:

«Прикидываем, как где постоять, как лишнего не ездить, велики с собой берем на всякий. Может, на них кататься активнее будем».

Главный залог успеха, считают в чатах, «залиться под горлышко на одной из заправок перед мостом» и взять с собой максимум топлива в канистрах: разрешенный лимит – 100 литров жидкости на один экипаж. Владельцы маленьких авто не могут позволить себе это – небольшой багажник забит вещами.

«Берите купальник и сланцы. И бензина больше. Вы на море едете – куда вам все эти чемоданы?»

Паникеров пытаются успокоить:

«Что раскисли-то сразу? Ехать или не ехать вопроса не стоит. Вся закавыка в том, сколько бензина с собой взять и гостинцев друзьям в Крым».

Ранее TourDom.ru писал, что отельеры в Крыму обещают заправить гостей, чтобы они смогли выехать с полуострова.