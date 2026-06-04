В Крыму прекратят продажу бензина за наличные

В Крыму временно прекратят продажу бензина за наличные
В Крыму на несколько дней полностью остановят продажу бензина за наличный расчет. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов, объяснив решение дефицитом автомобильного топлива на полуострове.
По его словам, ограничения начинают действовать с 4 июня. Одновременно прекращается свободная продажа топливных талонов. Как отметил Аксенов, приобрести их в ближайшее время будет невозможно.
Владельцы ранее купленных талонов смогут продолжить заправляться, однако с ограничением – не более 20 литров топлива в одни руки. Для контроля за соблюдением правил на автозаправочных станциях будут дежурить представители муниципальных и республиканских органов власти. Они будут фиксировать номера автомобилей физических и юридических лиц, получающих топливо по талонам.
Глава Крыма подчеркнул, что ограничения не затронут работу критически важных служб. По его словам, коммунальные предприятия, скорая помощь, общественный транспорт и силовые структуры обеспечены топливом в полном объеме. В государственных ведомствах сократили использование служебного транспорта. Как уточнил Аксенов, в ряде случаев количество автомобилей ограничили до одной машины на министерство.
Власти рассчитывают, что особый режим будет действовать лишь несколько дней. Информацию о ситуации с топливом обещают обновлять ежедневно.
Аксенов также сообщил, что власти Крыма координируют свои действия с правительством Севастополя. По его словам, принимаемые меры должны обеспечить равные условия для жителей обоих регионов и справедливое распределение нефтепродуктов в условиях дефицита.
Причины возникших проблем с поставками топлива глава республики не уточнил. Туристам, которые планируют поездки по Крыму на личном транспорте, стоит учитывать возможные ограничения при заправке и заранее следить за информацией от местных властей.