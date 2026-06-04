В Крыму прекратят продажу бензина за наличные

В Крыму на несколько дней полностью остановят продажу бензина за наличный расчет. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов, объяснив решение дефицитом автомобильного топлива на полуострове.

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По его словам, ограничения начинают действовать с 4 июня. Одновременно прекращается свободная продажа топливных талонов. Как отметил Аксенов, приобрести их в ближайшее время будет невозможно.

Владельцы ранее купленных талонов смогут продолжить заправляться, однако с ограничением – не более 20 литров топлива в одни руки. Для контроля за соблюдением правил на автозаправочных станциях будут дежурить представители муниципальных и республиканских органов власти. Они будут фиксировать номера автомобилей физических и юридических лиц, получающих топливо по талонам.

Глава Крыма подчеркнул, что ограничения не затронут работу критически важных служб. По его словам, коммунальные предприятия, скорая помощь, общественный транспорт и силовые структуры обеспечены топливом в полном объеме. В государственных ведомствах сократили использование служебного транспорта. Как уточнил Аксенов, в ряде случаев количество автомобилей ограничили до одной машины на министерство.

Власти рассчитывают, что особый режим будет действовать лишь несколько дней. Информацию о ситуации с топливом обещают обновлять ежедневно.

Аксенов также сообщил, что власти Крыма координируют свои действия с правительством Севастополя. По его словам, принимаемые меры должны обеспечить равные условия для жителей обоих регионов и справедливое распределение нефтепродуктов в условиях дефицита.

Причины возникших проблем с поставками топлива глава республики не уточнил. Туристам, которые планируют поездки по Крыму на личном транспорте, стоит учитывать возможные ограничения при заправке и заранее следить за информацией от местных властей.