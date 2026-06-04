Губернатор Камчатки призвал россиян не бояться цен и ехать в регион

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов не согласился с информацией о том, что регион недоступен для туристов из-за слишком высоких цен.

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«Мы можем сейчас купить билет за 17 тысяч рублей в одну сторону. Прилететь на Камчатку, организовать программу, и мы видим все больше людей, которые как раз так достаточно бюджетно путешествуют по нашему региону. Поэтому на самом деле это миф о недоступности Камчатки. Конечно, есть дорогие туры, конечно, есть вертолетные экскурсии, яхты и так далее», — рассказал губернатор.

По словам Солодова, достаточно большое внимание власти региона уделяют молодежному туризму. По его словам, через две недели на Камчатке пройдет очередной Всероссийский молодежный экологический форум. Мероприятие посетит 450 ребят со всей страны.

Губернатор также подчеркнул, что туристический поток на Камчатке растет из года в год. Однако делает это не скачкообразно, а планомерно. Солодов добавил, что в связи с увеличением туристического потока в регионе строится больше гостиниц, дорог и объектов транспортной инфраструктуры, передает Life.ru.

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