Туристы могут взять тур в Сочи на неделю за 27 тысяч рублей

В системах онлайн-бронирования замечены скидки на туры в Сочи с вылетом из Москвы в ближайшие дни. Некоторые варианты, судя по перечеркнутым ценникам, теперь выгоднее наполовину. Редакция TourDom.ru выяснила, где именно и с чем связан подобный дисконт.

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Основная причина в целом в недозагрузке объектов черноморского курорта, о чем мы писали неоднократно. В начале июня этому способствовала еще и холодная погода – в конце мая был шторм, а вода прогревалась всего до 16 градусов. Правда, сейчас в Сочи температура воздуха уже достигает 23–24, и дальнейший прогноз благоприятный.

Ценники наполовину, конечно же, режут очень выборочно и далеко не в самых популярных и звездных объектах. Например, такая акция предлагается на туры с проживанием в Garden Hills Hotel By Provence 3* на третьей линии. Тур на 8 ночей получится взять за 57 тыс. на двоих (актуальность цен мы проверяли в 16:00 мск). То есть 27 тыс. на человека. В эту сумму укладывается проживание в экономе или стандарте без питания и перелет «Аэрофлотом» с 7 по 9 июня.

Аналогичный прайс с заселением в Central Residence by Provence 3* 8–9 июня. Но от пляжа он расположен вдвое дальше. Правда, стоит иметь в виду, что на объекте закрыт ресторан и завтраки подаются в формате сет-меню. Впрочем, они в спецпредложение не включены.

Минус 39% на отдых в City Park Hotel Sochi 4*. На первой линии на тот же срок можно разместиться за 91 тыс. с 9 июня в стандарте и даже с завтраками. В соседние даты чуть дороже.

Среди объектов со своим пляжем можно выбрать Lazurnaya Hotel & Spa 4* за 151–156 тыс. в стандарте с завтраками. На туры с вылетами 8–11 июня скидка 41%. Отдых в Mercure Сочи Центр 4* подешевел на треть – с заселением 10 июня в классический номер без питания обойдется за 151 тыс. все на те же 8 ночей.