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В Шерегеше появятся озеро и пляж - когда ждать

Vse42.ru

На ПМЭФ-2026 губернатор Кузбасса Илья Середюк и гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко подписали соглашение о строительстве в Шерегеше спортивно-туристического комплекса.

В Шерегеше появятся озеро и пляж
© Vse42.ru

По данным администрации Кемеровской области, в Шерегеше реализуется проект, который станет частью комплексного развития территории на участках общей площадью 24,8 гектара. Общая площадь самого комплекса – 207,5 тысячи квадратных метров.

Ключевое условие для инвесторов: объекты должны работать круглый год. В приоритете – семейный отдых и отдых с детьми. Проект будут разрабатывать лучшие архитекторы страны.

Что войдёт в комплекс:

  • гостиничные корпуса;
  • искусственное озеро с набережной и пляжем;
  • аквапарк с термами;
  • конференц-центр;
  • культурно-развлекательный и спортивный комплексы;
  • теннисный центр и другие объекты.

ДОМ.РФ планирует выставить участки на торги уже в третьем квартале 2026 года. Срок реализации проекта – 20 лет.