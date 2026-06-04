В Шерегеше появятся озеро и пляж

На ПМЭФ-2026 губернатор Кузбасса Илья Середюк и гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко подписали соглашение о строительстве в Шерегеше спортивно-туристического комплекса.

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По данным администрации Кемеровской области, в Шерегеше реализуется проект, который станет частью комплексного развития территории на участках общей площадью 24,8 гектара. Общая площадь самого комплекса – 207,5 тысячи квадратных метров.

Ключевое условие для инвесторов: объекты должны работать круглый год. В приоритете – семейный отдых и отдых с детьми. Проект будут разрабатывать лучшие архитекторы страны.

Что войдёт в комплекс:

гостиничные корпуса;

искусственное озеро с набережной и пляжем;

аквапарк с термами;

конференц-центр;

культурно-развлекательный и спортивный комплексы;

теннисный центр и другие объекты.

ДОМ.РФ планирует выставить участки на торги уже в третьем квартале 2026 года. Срок реализации проекта – 20 лет.