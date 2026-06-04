В Шерегеше появятся озеро и пляж - когда ждать
На ПМЭФ-2026 губернатор Кузбасса Илья Середюк и гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко подписали соглашение о строительстве в Шерегеше спортивно-туристического комплекса.
По данным администрации Кемеровской области, в Шерегеше реализуется проект, который станет частью комплексного развития территории на участках общей площадью 24,8 гектара. Общая площадь самого комплекса – 207,5 тысячи квадратных метров.
Ключевое условие для инвесторов: объекты должны работать круглый год. В приоритете – семейный отдых и отдых с детьми. Проект будут разрабатывать лучшие архитекторы страны.
Что войдёт в комплекс:
- гостиничные корпуса;
- искусственное озеро с набережной и пляжем;
- аквапарк с термами;
- конференц-центр;
- культурно-развлекательный и спортивный комплексы;
- теннисный центр и другие объекты.
ДОМ.РФ планирует выставить участки на торги уже в третьем квартале 2026 года. Срок реализации проекта – 20 лет.