Эксперт раскрыл главный секрет дешевого отдыха в Турции

Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян проанализировал ситуацию на рынке туристических услуг, объяснив причины снижения цен на отдых в Турции. По его словам, основной причиной является острая конкуренция с российскими курортами, в первую очередь с Сочи и Анапой.

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Турецкий туристический бизнес внимательно следит за ценовой политикой российских отелей и старается удерживать свои цены на 20–25% ниже, чтобы оставаться привлекательным для туристов. Дополнительным фактором, сыгравшим против юга России, стала аномально холодная весна. В то время как в Сочи температура в конце мая составляла всего +15 градусов и шли дожди, Турция и Египет предлагали тёплую погоду, что стало решающим преимуществом для путешественников в мае-июне.

Эксперт в эфире Радио КП также отметил неожиданный рост популярности Анапы, которая смогла быстро восстановить спрос, во многом благодаря более низким ценам по сравнению с Сочи (+50% роста турпотока). При этом Мкртчян прогнозирует, что ситуация может измениться к июлю-августу, когда российские курорты традиционно вернут часть аудитории. Он подчеркнул, что для туристов главным критерием остаётся соотношение цены и качества отдыха.

АТОР сообщил, что авиаперевозки и разлив мазута стали причинами провала летнего сезона в Сочи.